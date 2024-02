Banda Mezz faz show nesta sexta no Grezz

O Mezz é uma banda no formato de organ quartet formada por Luciano Leães no órgão Hammond, Ronaldo Pereira no saxofone, Ronie Martinez na bateria e Mauricio Nader na guitarra. Com uma sonoridade que mistura acid jazz, soul, funk e R&B, o quarteto tem como objetivo se conectar com o público e levá-lo a uma jornada musical inesperada. Eles se apresentam nesta sexta-feira (16), às 21h no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). Ingressos a partir de R$ 25,00 na plataforma Sympla.