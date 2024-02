'Bob Marley: One Love' leva aos cinemas a vida e a música de figura lendária do reggae

Filme biográfico dirigido por Reinaldo Marcus Green (King Richard: Criando Campeãs), Bob Marley: One Love estreia nos cinemas trazendo a história de Robert Nesta Marley OM, mais conhecido como Bob Marley, grande ícone do reggae. Estrelado por Kingsley Ben-Adir (Invasão Secreta), o longa trará momentos tanto da vida pessoal quanto pública do cantor - como sua trajetória na música, o atentado a tiros que Marley sofreu em 1976 e seu ativismo na luta pela paz. O enredo celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações por meio de sua mensagem de amor e união. Na tela dos cinemas pela primeira vez, o público terá a chance de descobrir a poderosa história de superação e a jornada por trás de sua música revolucionária. Além de Ben-Adir, o elenco conta com nomes como Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers e Nadine Marshall.