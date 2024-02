Oficina de Choro abre vagas gratuitas para novos alunos

Oficina de Choro está com vagas abertas para novos alunos. O projeto de educação musical oferece aulas gratuitas semanais no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), voltadas à composição em conjunto e à prática de instrumentos como violão, cavaquinho, pandeiro, flauta, trompete e clarinete, além do canto. As inscrições não têm custo e podem ser feitas até o dia 7 de março pelo site está com vagas abertas para novos alunos. O projeto de educação musical oferece aulas gratuitas semanais no(rua João Caetano, 440), voltadas à composição em conjunto e à prática de instrumentos como violão, cavaquinho, pandeiro, flauta, trompete e clarinete, além do canto. As inscrições não têm custo e podem ser feitas até o dia 7 de março pelo

Os interessados podem se matricular em duas disciplinas. A primeira é a de Composição Coletiva, para pessoas com ou sem experiência, que ocorrerá sempre nas quartas-feiras, das 14h às 16h. Na classe, são apresentadas diversas formas e estruturas de composição de choros. A segunda turma é de Prática de Conjunto, que tem como pré-requisito a leitura de cifras, com encontros aos sábados, das 14h às 16h. Nas aulas, os integrantes são combinados em pequenos grupos, com diferentes instrumentos, para tocar e praticar.

Em 2024, as aulas iniciam no dia 9 de março e se estendem até o dia 14 de dezembro. As vagas são limitadas, e os interessados serão submetidos a um processo de seleção, de acordo com o nível de conhecimento musical. Para participar, é necessário ter um instrumento musical para a prática.