Documentário Alceu Valença – Na Embolada do Tempo estreia nesta quinta

Estreia no Canal Brasil nesta quinta-feira (15), às 19h45, o documentário Alceu Valença – Na Embolada do Tempo, de Paola Vieira. O filme conta a história de um dos principais compositores e intérpretes da música brasileira, com uma carreira de mais de 45 anos. O pernambucano começou sua carreira musical ao lado de seu amigo Geraldo Azevedo, que o convenceu de abandonar o Direito e seguir seu sonho musical, incentivado desde sempre por seu avô, que era violeiro.

A produção traz a carreira de Alceu contada por depoimentos e imagens de arquivo exclusivas e algumas captadas pela equipe do cantor. O artista se lançou na música no início da década de 1970, quando o cenário musical do Brasil era muito expressivo para a música nordestina, fato que ganhou bastante espaço no documentário, além de sua parceria com Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, no Grande Encontro.

Sua obra e reflexões são apresentadas por meio da costura de canções, depoimentos, vasto material de arquivo e registros de viagens realizadas pela equipe do documentário com Alceu e sua equipe ao longo de 2018.