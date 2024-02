Pelo segundo ano consecutivo Carnaval do Porto Seco terá ingressos gratuitos

Pelo segundo ano consecutivo, quem desejar assistir aos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre nas arquibancadas do Complexo Cultural do Porto Seco, dias 23 e 24 de fevereiro, terá entrada gratuita.

Desta vez, os ingressos poderão ser retirados diretamente no sambódromo, por ordem de chegada e conforme a capacidade do espaço., sempre a partir do horário de abertura dos portões, às 18h.“Queremos garantir que as arquibancadas tenham o máximo de ocupação desde o início até o fim das apresentações, evitando que parte do público se desloque para o sambódromo apenas no horário do desfile da sua escola, o que acaba impedindo que mais pessoas assistam ao Carnaval”, afirma Liliana Cardoso, presidente do comitê-executivo do Carnaval no Complexo Cultural do Porto Seco.Já os setores especiais, como