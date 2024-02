Amaro Abreu reúne memórias do Oriente Médio em livro 'O Islã e a Maçã'

Criado em Belém Novo, no extremo Sul de Porto Alegre, o artista Amaro Abreu cresceu em meio a natureza, com os banhos no Guaíba ao atravessar sua rua. Partindo para a vida adulta, se mudou para a região central da Capital e vivenciou o choque a partir do contraste de natureza e espaço urbano. Ele cursou um semestre de Design e depois se transferiu para Artes Visuais, encontrando oportunidades de trabalhar com desenhos e arte urbana. De todas as viagens que fez, para participar de eventos de arte internacional e ministrar oficinas, uma ficou especialmente marcada.

Em 2018, Amaro viajou para o Oriente Médio. Ao voltar para casa, decidiu registrar suas memórias em um livro, O Islã e a Maçã, que está com financiamento coletivo. É possível adquirir a obra em pré-venda (R$ 60,00), apoiar com o valor de R$ 200,00 e levar uma reprodução de um trabalho ou, por R$ 400,00, receber um trabalho em aquarela original, além da obra. As contribuições podem ser efetuadas pelo pix (51) 98575-8561, com o número do celular do apoiador na descrição da transferência. A partir da metade de março, os livros devem ser impressos e os eventos de lançamento serão marcados.

Os cenários do livro são áreas urbanas e rurais do Egito, Líbano e Síria, onde o artista ministrou oficinas, palestras e fez pinturas durante quatro meses. O gaúcho também participou da Bienal do Cairo e visitou o campo de refugiados palestinos Nahr al-Bared, que há mais de 75 recebe cidadãos expulsos de seus lares. "Conforme a gente foi viajando e participando das palestras e oficinas, fomos conhecendo a gente e as culturas locais. Mas, inicialmente, eu não tinha a ideia de fazer um livro", revela Amaro. Ele comenta que, antes de aceitar fazer a viagem, passou noites sem dormir ponderando os riscos, já que a região tem conflitos geopolíticos intensos.

"Durante a viagem, eu registrei fotos e fiz alguns relatos através das redes sociais para o pessoal acompanhar a viagem, mas não cheguei a anotar as coisas (de forma sistemática). Quando decidi escrever o livro, puxei da memória", explica. Mas a ideia de produzir a obra, que reúne passo a passo da viagem, trajetos, experiências pessoais e visão dos lugares visitados, demorou alguns meses para ser explorada.

Foi na pandemia, após um término de relacionamento, um pé torcido e o esgotamento de quase todas as economias, que Amaro decide revisitar suas lembranças e transformá-las em livro. Sem poder dedicar todo seu tempo ao livro, o processo acabou demorando aproximadamente cinco anos para ser finalizado. "Eu também fui adicionando contextos históricos, políticos e religiosos, para deixar a obra mais dinâmica e interessante", conta.

Amaro comenta que, ao voltar para o Brasil, teve um choque cultural, depois de meses vivenciando a cultura muçulmana diariamente. A ideia do nome do livro também surge como um contraponto, que por acaso rima O Islã, religião que foi observada por ele na raiz, e a maçã, referência ao fruto proibido, popular na história de Adão e Eva. "Eu quis fazer esse trocadilho entre a rigidez do Islã, que é se privar dos prazeres, e a maçã, que representa os pequenos prazeres, as tentações e os desejos", explica.

Quando publicada, a obra terá uma marcante participação feminina. O prefácio é assinado pelas jornalistas Eliane Brum e Lelei Teixeira, enquanto Rosina Duarte assina o posfácio. A foto de capa será da fotojornalista Nair Benedicto e a poeta egípcia Amar Al Qady também participará da publicação. "Foi de maneira bem natural, inclusive uma das pessoas ali é minha mãe, que acompanhou a viagem com o coração na mão. Mas, depois que percebi, achei super interessante, porque contrapõe meus relatos do papel de submissão da mulher lá", reflete Amaro.

Ele comenta que viu mulheres vestidas dos pés à cabeça, tapando as mãos e até mesmo os olhos, em dias de sensação térmica de 40 graus. O artista ressalta que também não há espaço no mercado de trabalho, e é difícil que mulheres possam ser jornalistas, ou fotógrafas, ou profissionais livres. "Então achei que seria interessante chamar atenção para isso: um contraponto de que, enquanto as mulheres são invisibilizadas lá, colocar as mulheres em destaque aqui", ressalta o artista visual.