TV Cultura terá programação com foco no Carnaval

A TV Cultura terá uma programação com foco no Carnaval, que inclui grandes nomes como Cartola, Fundo de Quintal, Carmen Miranda e Osvaldinho da Cuíca; o Roda Viva com o músico Thiago França; e uma apresentação da Brasil Jazz Sinfônica com muito samba, choro e frevo.

No sábado (10) para domingo (11), às 3h, será exibido o Vox Populi com Cartola. No domingo (11), às 20h, a Brasil Jazz Sinfônica dá sequência à série de especiais inéditos de verão e aproveita o Carnaval para destacar ritmos que são especialidade da orquestra: sambas, choros e frevos. Na sequência, às 21h, o Persona relembra a trajetória de vida e carreira de Osvaldinho da Cuíca.

No domingo (11) para segunda (12), às 3h30min, é a vez do Ensaio com o Fundo de Quintal. Às 4h30min, na faixa Cultura Memória, tem o documentário A Embaixatriz do Samba. Na segunda-feira (12), a partir das 22h, o Roda Viva estará em ritmo de Carnaval com o músico Thiago França, que comanda a Espetacular Charanga do França, um dos mais conhecidos e queridos blocos de São Paulo.