Liverpoa Beatle Band faz show gratuito em Atlântida

A Liverpoa Beatle Band pega a estrada até o Litoral Norte para uma apresentação gratuita no Espaço Roubadinhas ATL, no centro de Atlântida. O show acontece no Palco Pucrs, no domingo de Carnaval (11), às 19h. No repertório da banda estão os grandes sucessos dos Beatles, que mexem com gerações de apaixonados por música.

A ação faz parte da programação especial do Pucrs Litoral que a Universidade preparou para o mês de fevereiro. No mesmo dia, das 17h às 22h, quem passar pelo local poderá participar de uma experiência interativa, com entrega de brindes.

A Liverpoa Beatle Band é uma banda porto-alegrense de tributo aos Beatles que surgiu em abril de 2023. Desde então, o grupo acumula memoráveis histórias em palcos de todo o Rio Grande do Sul, incluindo eventos privados, pubs e festivais.

Em seus shows, apresenta os maiores sucessos da carreira do quarteto inglês e canções que fizeram parte da trajetória histórica, partindo da fase do Iê, iê, iê até chegar aos rebuscados arranjos do fim dos anos 1960.