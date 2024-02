'Andanças - causos, poesias e imagens', com Dorval Dias e Jose Nunes, chega às livrarias

Sempre que temos oportunidades é bom ouvir uma boa história, muitas delas nos faz lembrar dos feitos de outrora. É com esse objetivo que chega Andanças – causos, poesias e imagens, um livro de Dorval Delgado Dias. A obra descreve um regionalismo puro, e traz não só a poesia do autor, que é bicampeão do rodeio Internacional de Vacaria, imagens de suas andanças, mas causos que foram contados por ele, ao jornalista presidente da Associação Riograndense de Imprensa ARI, José Nunes.

O livro deve ter seu pré-lançamento na quinta-feira (8), durante as festividades da 35ª edição do Rodeio Crioulo Internacional da Vacaria, tendo como local o galpão do musico João Luiz Correa. O lançamento oficial, com show e a participação de artistas convidados, muitos deles descritos nos causos, está programado para ocorrer no dia 12 de março, na Sociedade Orpheu, em São Leopoldo.

Segundo Dorval Dias, os causos escritos e organizados pelo jornalista José Nunes, trazem um apanhado de histórias que se sucederam no decorrer de sua vida. ‘‘Conheci o Nunes há mais de 30 anos, quando eu assinava uma coluna no jornal Vale dos Sinos, intitulada Agenda Nativa. E toda vez que a gente se reunia em grupos de amigos, justamente para eu dizer poesia, sempre havia alguém que me pedia para eu contar um causo, porque sabiam de várias situações. Foi aí que o Nunes começou a me incentivar a fazer esse livro’’, conta.