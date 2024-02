Madblush faz show nesta quinta-feira na Zona Cultural

O cantor, compositor e produtor musical gaúcho Madblush comemora uma década de trajetória artística ao lançar a versão reimaginada do emblemático EP Intenso Cru, que marcou o início de sua jornada autoral em 2013. Esse repensar da própria obra é base do espetáculo que acontece nesta quinta-feira (8), às 20h, na Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900). Ingressos disponíveis no site do Porto Verão Alegre, a partir de R$ 30,00.