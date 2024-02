Band Folia apresenta a maior festa popular brasileira nos quatro cantos do país

A Band começa a contagem regressiva para promover o maior Carnaval do Brasil a partir desta sexta-feira (9). Mais uma vez, a emissora televisiva volta a apostar na exibição nacional da festa em Salvador, Recife e Rio de Janeiro, além de mostrar a folia em outras capitais do país.

Uma das novidades deste ano é a campanha Eu Tô na Band, que vem embalando gerações e agora volta com tudo. A música, composta há mais de 10 anos pelo cantor Xanddy Harmonia, ganhou um novo arranjo para a vinheta do Band Folia 2024.

O agito começa já nesta quinta-feira (8). A partir das 20h30min, o Melhor da Noite mostra a abertura oficial do Carnaval de Salvador, quando todos os trios passam sem corda para aquecer os foliões. Na sexta-feira (9), às 23h, Zeca Camargo, Juliana Guimarães, Betinho e Pâmela Lucciola abrem os trabalhos do Band Folia na capital baiana. No digital, os canais do Band Folia trarão lives exclusivas diariamente de quinta (8) a terça-feira (13), das 19h20 às 23h, com melhor da festa em todo o país.