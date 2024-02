Festival Turá confirma segunda edição em Porto Alegre

Turá já tem datas para voltar à capital gaúcha. O evento que celebra a cultura e a essência do nosso país com muita música, gastronomia e diversas outras manifestações retornará ao Anfiteatro Pôr do Sol (avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.888) nos dias 25 e 26 de maio. O line-up completo da próxima edição será anunciado em breve no site Após o sucesso da estreia em Porto Alegre no último mês de novembro, o festivaljá tem datas para voltar à capital gaúcha. O evento que celebra a cultura e a essência do nosso país com muita música, gastronomia e diversas outras manifestações retornará ao(avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.888) nos dias 25 e 26 de maio. O line-up completo da próxima edição será anunciado em brevee redes sociais.

Assim como na estreia, em 2023, o Turá manterá seu compromisso com a cidade e com o meio ambiente, trabalhando ao lado de instituições que atuam na preservação e conservação ambiental. O retorno do evento ao Anfiteatro Pôr do Sol contará, mais uma vez, com a orientação da Prefeitura de Porto Alegre, que aprovou toda a operação necessária para a realização do festival.