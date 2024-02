Metanóia aposta na energia da transformação e prepara novidades para 2024

A banda porto-alegrense Metanóia une cinco jovens de diferentes áreas, aproximados pelo fascínio pela música. Juntos, eles criam sons com influências de rock, psicodelia, indie e ritmos conectados com a MPB. Depois de lançarem seu primeiro álbum, Cada Instante, Uma Pintura, em setembro de 2023, Larhyssa (voz, guitarra e escaleta), Gabriel (voz e guitarra solo), Gustavo (bateria, saxofone e flauta transversal), Matheus (baixo e sintetizador) e Renan (voz, trompete, sintetizador e sampler) dão continuidade à trajetória da banda com seu primeiro single do ano, Areia, de proposta pop dançante e que está disponível nas plataformas de streaming.

Em conversa com o Jornal do Comércio, o baixista da Metanóia, Matheus, fala sobre a banda, os recentes lançamentos e as perspectivas de futuro. Tudo começou em 2012, quando os colegas Matheus e Guga iniciaram um projeto musical. Um ano depois, chamaram mais dois amigos para formar uma banda, que foi desfeita em 2016. A Metanóia surgiria em 2018, como um quarteto, e ganharia formato definitivo em 2022, a partir da entrada do guitarrista Gabriel. "Eu, Guga, Lahry e Renan estudamos no mesmo colégio, já nos conhecíamos, e o Gabi nós convidamos para a banda quando estávamos procurando guitarristas e vimos ele tocar", resume Matheus.

O nome da banda surgiu como referência à música homônima do grupo estadunidense de indie rock MGMT. "A gente foi procurar o que significava esse nome, e tem muito a ver com uma transformação de pensamento. Decidimos manter o nome até uma segunda ordem, que nunca chegou, e o nome se manteve", explica o baixista. Ele ressalta que a ideia de transformação passou a ser uma das principais motivações do quinteto, o que se pode perceber em suas mudanças sonoras e estéticas ao longo dos anos.

"O que queremos passar para o público é justamente essa ideia de transformação, que as pessoas se conectem com essa música e que a mensagem transforme aquela pessoa, faça com que ela se movimente", conta Matheus. Um movimento que, segundo o músico, tem a ver com olhar as coisas a partir de um ângulo diferente, o que permite resolver um problema - ou, dependendo do caso, deixá-lo ainda mais complexo.

O processo de composição da banda é participativo: todos surgem com ideias, seja de letras ou melodias, e juntos criam as músicas. "Às vezes um de nós traz algo e começamos a modificar e construir no nosso ensaio, porque nem sempre uma pessoa consegue transmitir o que cinco querem", ressalta o baixista. E foi em uma dessas sessões de trabalho conjunto que surgiu o fio condutor para o primeiro álbum da banda.

Cada Instante, Uma Pintura demorou cinco anos para ser totalmente produzido e contém oito canções. No improviso, o quinteto elaborou o esqueleto de três músicas, Colisão, Pássaros e Nuvens, que ditaram a estética do álbum. "Foi um processo muito heterogêneo. Teve esse início com o trio de músicas, depois fomos procurar áudios para encaixar, e por fim, pós pandemia, compilamos tudo e fizemos uma seleção rigorosa", relembra Matheus.

Rock psicodélico, indie, música popular brasileira e a cúmbia colombiana são os principais ritmos que inspiraram o álbum. Ainda assim, a banda tem como grande referência Pink Floyd, e carrega afinidades sonoras com o legado de conjuntos como Beatles, Tame Impala, Mac Demarco e outros. "Mas as nossas referências estavam muito estrangeiras", admite o baixista, em um momento de autocrítica. "Então a gente começou a se embebedar de Caetano Veloso, Chico Buarque e descobrimos bandas brasileiras com a nossa vibe."

Com o lançamento do último single, Areia, a intenção foi, acima de tudo, tirar as pessoas (e as coisas) do lugar. A música já existia e era tocada nos shows da banda, mas em outro formato, mais lento. Então os músicos levaram o single para o produtor Duda Raupp, pedindo que ele transformasse a canção quase introspectiva em um pop dançante. As referências foram Marina Sena, Dua Lipa e Mac Miller, com o adendo de não perder a essência Metanóia.

"Quisemos levar a nossa estética, consolidada no álbum, para um lugar pop, fazer as pessoas dançarem", resume Matheus. Além de Areia, a banda já tem mais um single confirmado para sair ainda no primeiro semestre de 2024 e um show planejado para março em Porto Alegre, ainda sem local definido. Um novo álbum, porém, ainda deve demorar mais um pouco para se materializar. "O ano vai ser bem agitado. Estamos com a agenda de show quase fechada até junho e ainda músicas para divulgar", celebra Matheus.