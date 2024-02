BarraShoppingSul promove pré-Carnaval infantil com brincadeiras e música

A folia do Carnaval irá começar cedo no BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300). Na quarta-feira (7), a criançada já pode colocar sua fantasia para o Bloquinho do BarraCadabra, que receberá os foliões mirins com uma série de brincadeiras. Com porta-bandeira, dançarinos e músicos, o bloco da Cia Lúdica comandará a diversão com muita cor, confetes e serpentinas, em uma apresentação para avós, pais e crianças dançarem juntos.O bailinho infantil começa às 17h30min e tem entrada gratuita. Os ingressos devem ser resgatados antecipadamente pelo app Multi. Em caso de chuva, o evento será transferido.