6ª edição do Carnaval Raiz começa neste sábado no Olivas de Gramado

Carnaval Raiz do Olivas de Gramado (rua Vereador José Alexandre Benetti, 1.808 - Gramado). A programação especial acontece de sábado (10) a terça-feira (13). O ingresso custa R$ 129,00 no site, com meia-entrada para moradores de Gramado e Canela.

Quem abre a agenda de shows é o grupo de pagode Passou das 6 é Noite, que se apresenta no sábado (10). O Tributo a Tim Maia com Tonho Crocco no vocal, aguardada atração entre os visitantes, acontece no domingo (11). A segunda-feira (12) é dedicada ao pagode com o grupo Carioca's Samba Club e para finalizar o carnaval do parque em grande estilo, na terça-feira (13) tem Helder e Grupo Brilho do Samba.

Os shows iniciam às 16h. Depois, a festa fica por conta do saxofonista do parque, Roger Coicev, e DJ's convidados. As apresentações seguem até o pôr do sol e estão confirmadas mesmo com chuva. Durante os dias do Carnaval Raiz, o parque mantém o horário de funcionamento padrão, das 10h30min às 18h.