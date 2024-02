Margs apresenta reestreia da mostra Acervo em movimento neste sábado

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul anuncia a reestreia da exposição Acervo em movimento, apresentando uma renovada e inédita seleção de obras. Esta nova versão do programa expositivo de longa duração dedicado à exibição pública do acervo do Margs, e que ocupa três salas de modo permanente no 2º andar do Museu (Praça da Alfândega, s/n°), pode ser conferida a partir do próximo sábado (10), permanecendo em exibição até maio. A visitação é de terça-feira a domingo, das 10h às 19h, com entrada gratuita.