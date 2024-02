Glau Barros comanda o CarnaGlau no Café Fon Fon na sexta e sábado

CarnaGlau, tradicional bailinho de Carnaval que ocorre no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), às 21h, comandado pela atriz e cantora Glau Barros. Como já é tradição, a noite conta, ainda, com a participação especial de Gelson Oliveira e do ator e cantor Gil Collares. Ingressos à venda na Sympla Nesta sexta-feira (9) e sábado (10) volta, em sua 7ª edição, o, tradicional bailinho de Carnaval que ocorre no(rua Vieira de Castro, 22), às 21h, comandado pela atriz e cantora. Como já é tradição, a noite conta, ainda, com a participação especial de Gelson Oliveira e do ator e cantor Gil Collares. Ingressos à venda na, a partir de R$ 90,00.

Marchinhas, sambas e balancês é o que promete a sambista, acompanhada de Silfarnei Alves no violão, Marco Farias no piano e Josué de Oliveira na percussão. Assim como vem ocorrendo nas edições anteriores, o CarnaGlau 2024 apresentará um desfile de músicas populares, como as famosas marchinhas, sucessos do frevo e do baião e clássicos do samba.

A MPBlack está garantida com Gilberto Gil, Tim Maia e Jorge Bem, entre outros clássicos, na voz de Gelson Oliveira, e a axé music fica por conta de Gil Collares. Presente nas últimas edições, o concurso de fantasias volta com força total.