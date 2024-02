Músico porto-alegrense Jaydson faz primeiro show nesta sexta no Gravador Pub

Jaydson faz sua estreia ao vivo. O primeiro show acontece nesta sexta-feira (9), no Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22), a partir das 20h, ao lado das bandas Telecines e Frau. Para a ocasião, o músico tem a companhia dos parceiros Marcel Bittencourt (baixo), Rodrigo Ferreira (guitarra) e Renato Siqueira (bateria). Ingressos a partir de R$ 20,00 no site Embalado pelo lançamento do single I Don' Wanna Die Young, que ganhou também videoclipe, o guitarrista e vocalistafaz sua estreia ao vivo. O primeiro show acontece nesta sexta-feira (9), no(rua Conde de Porto Alegre, 22), a partir das 20h, ao lado das bandas. Para a ocasião, o músico tem a companhia dos parceiros Marcel Bittencourt (baixo), Rodrigo Ferreira (guitarra) e Renato Siqueira (bateria). Ingressos a partir de R$ 20,00 nodo Gravador Pub.

Além da faixa já disponibilizada nas plataformas de streaming, o repertório da apresentação conta com novas composições autorais que devem entrar no álbum de estreia — previsto para ser lançado ainda em 2024. Guitarrista e vocalista, o artista tem como influência vertentes variadas do rock (punk, indie, grunge e metal).

Jaydson é um empreendedor que passou os últimos 20 anos trabalhando com tecnologia. No entanto, nunca se esqueceu dos anseios musicais que cultiva desde criança. Mesmo em meio à uma intensa rotina profissional, seguiu compondo desde que deixou sua primeira banda na adolescência. Agora, mais maduro e trabalhando com músicos de sua cidade natal, está transformando o sonho de fazer som em realidade.