Clássico da Cachorro Grande completa 20 anos e será relançado em vinil

Cachorro Grande, As Próximas Horas Serão Muito Boas completa 20 anos em 2024. Para comemorar essa data, o álbum ganhará uma edição inédita em vinil. O lançamento está previsto para abril, mas a pré-venda do LP já está aberta no site Disco clássico dacompleta 20 anos em 2024. Para comemorar essa data, o álbum ganhará uma edição inédita em vinil. O lançamento está previsto para abril, mas a pré-venda do LP já está aberta nodo selo Maleta Discos.

Masterizado a partir das fitas analógicas originais, o vinil é duplo e tem capa gatefold. A edição ainda inclui encarte de 4 páginas com as letras das músicas, pôster e livreto de 12 páginas com fotos inéditas e textos do radialista e ex-empresário da banda Lelê Bortholacci e do músico Lobão.

Marcado por hits como Que Loucura! e Hey, Amigo!, As Próximas Horas Serão Muito Boas foi eleito o melhor disco de rock nacional de 2004, no Prêmio Dynamite. Recentemente, figurou como um dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos em votação organizada pelo podcast Discoteca Básica. Na percepção do guitarrista da banda, Marcelo Gross, esse foi o disco que marcou a consolidação da Cachorro Grande.