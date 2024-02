Mostra de arte com temática carnavalesca inaugura nesta quarta-feira na Casa Baka

A exposição Lomba Abaixo remete tanto à maleabilidade dos limites sociais e tabus, quanto ao êxtase dos corpos, típicos do Carnaval. As obras, apresentadas por 16 diferentes artistas, propõem a festividade enquanto um momento de suspensão das normas. A abertura acontece nesta quarta-feira (7), às 19h na Casa Baka (Rua da República, 139), e a exposição fica disponível até 15 de março, com visitação nas quintas e sextas-feiras, das 14h às 19h. Fora desses horários, é necessário fazer agendamento pelo perfil @casa__baka no Instagram.

A exposição desafia a visualidade convencional do Carnaval, reunindo trabalhos em diferentes formatos, como videoarte, instalação, pintura, desenho e arte têxtil, além de contar com obras interativas. Como parte da programação da exposição, ao longo dos meses de fevereiro e março será realizada uma série de atividades e ativações propostas pela equipe educativa do projeto.

Lomba Abaixo compõe um Projeto de Extensão do Departamento de Artes Visuais da Ufrgs, com coordenação de Bruna Fetter e Munir Klamt.