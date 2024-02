Grupo Cerco traz de volta ao Theatro São Pedro a opereta-rock Trago Sorte Mentira & Morte

Com duas apresentações e para encerrar a programação do festival Porto Verão Alegre, volta ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°) a opereta-rock Trago Sorte Mentira & Morte, do Grupo Cerco. As sessões serão na quarta (7) e quinta-feira (8), às 20h, uma delas com recurso de audiodescrição, oportunizando o acesso de pessoas com deficiência visual. Os ingressos estão à venda pelo site do festival e custam a partir de R$ 30,00.