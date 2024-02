Programa Crianças no Margs apresenta duas edições em fevereiro

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°), apresenta duas novas edições do programa Crianças no Margs. Essas atividades para crianças de 4 a 12 anos incluem mediação com marionetes, oficina de bonecos e contação de história em Libras, e estão relacionadas a duas exposições que estão em exibição no Museu. Para participar dessas atividades, é necessário fazer uma inscrição prévia através de formulários disponíveis no site do Museu.

Na próxima sexta-feira (9), às 15h, haverá uma mediação com marionetes e uma oficina de bonecos de meia. Essa atividade faz parte da programação da exposição Wilson Cavalcanti - Os jardins que me habitam.

No dia 17, às 15h, será realizada uma mediação com contação de histórias em Libras. Essa atividade ocorrerá nas Pinacotecas, no 1º andar. Essa contação de histórias faz parte do programa público da exposição Christina Balbão - Além do silêncio.