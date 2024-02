Os Fagundes faz show gratuito na Praia Grande de Torres neste sábado

A banda Os Fagundes faz show no calçadão da Praia Grande, em Torres, neste sábado (3). A apresentação acontecerá no Palco RecreArte, que estará estacionado junto à Casa de Praia do Estação Verão Sesc, a partir das 17h.

Liderado por Neto, Ernesto e Nico Fagundes, o grupo, que é um dos mais respeitados da música nativista gaúcha, cantará sucessos como Galpão Crioulo e Canto Alegretense. A atração, ao ar livre, é aberta ao público e gratuita.

Estação Verão é promovido há 20 anos pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, e proporciona atividades de lazer, esporte, saúde e bem-estar no Litoral do Rio Grande do Sul. Em parceria com as prefeituras municipais, realiza programações sistemáticas gratuitas para a população. Em 2024, o projeto estará em Torres, Tramandaí, São Lourenço do Sul, Praia do Laranjal, Quintão, Itapuã e Praia do Cassino.