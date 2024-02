Diversidade e experimentação artística na Fundação Iberê

Exposição que passou por outras sete cidades, sempre renovando as peças escolhidas, Narrativas em Processo: Livros de Artista na Coleção Itaú Cultural chega a Porto Alegre ocupando o primeiro andar da Fundação Iberê Camargo (avenida Padre Cacique, 2000), até 31 de março. As mais de 40 obras de diversos artistas, incluindo os gaúchos Carlos Scliar, Glauco Rodrigues, Glênio Bianchetti, Regina Silveira e Rochelle Costi, podem ser visitadas de quinta-feira (visitação gratuita) a domingo, das 14h às 18h, a partir de R$ 10,00.

A ideia de fazer uma exposição de livros de artistas surgiu em 2015, quando o curador Felipe Scovino foi convidado pelo Itaú Cultural para explorar o acervo e dar protagonismo a essa forma de arte. Algumas das obras já haviam sido expostas, mas nunca em uma mostra apenas de livros de artista. A primeira montagem foi em Ribeirão Preto, e a cada nova cidade, mudanças são realizadas. "Eu vou fazendo alterações, porque o acervo é muito robusto e esses trabalhos precisam rodar, ser mostrados", diz Felipe, em entrevista ao Jornal do Comércio.

Rasuras, Paisagens, Álbuns de Gravura, Uma Escrita em Branco e Livros-objetos são os cinco eixos que dividem as obras nesta edição gaúcha, e debatem conceitualmente o que é um livro de artista. Esse tipo de arte ficou mais comum nos anos 1950, como uma forma de intervenção e experiência de artistas plásticos. As obras poderiam apresentar páginas em branco, furos ou rasgos, diferentes materiais e colagens, entre outras alterações. "Minha ideia partiu de mostrar essa vertente mais tradicional, mas também trazer artistas ou experiências que não eram tão associadas a este formato", explica o curador.

Um exemplo dado é os artistas ligados ao movimento cordel, que ganharam um núcleo quando a mostra foi realizada em Recife. Já na montagem realizada em Curitiba, um artista que ganhou protagonismo foi Poty Lazzarotto, com suas capas de livros. Na última cidade visitada, o Rio de Janeiro, o desafio foi criar um diálogo entre o acervo do Itaú Cultural e do Museu de Arte do Rio. Em Porto Alegre, além dos artistas gaúchos citados acima, também foram destacadas algumas obras realizadas por coletivos, como os clubes de gravura da Capital e de Bagé.

"Eu tento fazer, a cada montagem, uma mudança a modo de associar à história daquele estado ou cidade", ressalta Felipe. A exposição resgata um pouco da história do livro de artista no Brasil e traz nomes como Augusto de Campos e Júlio Plaza, poetas considerados pioneiros. E os quatro eixos restantes são mais conceituais, segundo o curador. Uma escrita em branco reúne muitas obras de Waltercio Caldas, que desde os anos 1980 pensa no formato de livro como uma experiência plástica.

O núcleo Paisagens é voltado para questões contemporâneas, e a maioria foi criado por artistas pretos. "Os livros contêm muitos retratos de pessoas negras, então há uma incidência política também", comenta Felipe. Também há o eixo de Álbuns de Gravura, composto principalmente por artistas ligados ao movimento da xilogravura ou do cordel. Na exposição, este gênero literário não se apresenta apenas como uma expressão da brasilidade, mas como um livro e uma narrativa montados manualmente pelo artista.

Apesar de o foco da exposição estar nos livros, não se tratam de publicações nos moldes conhecidos pelo público. As obras, em sua grande maioria, fazem parte de tiragens muito pequenas, que muitas vezes não passam de cem unidades. Devido a raridade e delicadeza de alguns dos objetos, os livros de artista ficam protegidos por uma vitrine. O curador comenta sobre o processo de escolha de qual página do livro poderá ser vista pelos visitantes. "Na verdade nem sempre passa por mim. Muitas vezes depende de questões técnicas e da conservação do livro, o tempo de exposição de luz. Então a escolha é um balanço da minha preferência e da equipe de conservação", explica Felipe.

Além das vitrines, algumas pranchas, nome usado para folhas soltas com gravuras, ficam expostas nas paredes da Fundação Iberê Camargo. Essa mescla de formatos vai de encontro ao motivo da exposição, de mostrar formas de arte não tão familiares ao público. O curador também acredita que surge um contraste interessante com a realidade dos livros, que cada vez mais são digitalizados, e em certos casos, nem são produzidos exemplares físicos. "O formato continua sendo produzido por artistas, mas, ao mesmo tempo, esse objeto no geral está sendo questionado, então eu acho interessante que a mostra provoque uma discussão sobre o papel, o livro", comenta o curador da exposição.