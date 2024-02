Homenagem a um mestre de capoeira

O Museu da Ufrgs abriga a exposição ChurrasFotoBau - Fotobiografia de um mestre de capoeira, com um conjunto de imagens que revelam a longa trajetória de Jean Batista Cleber Teixeira dos Santos, mais conhecido como Mestre Churrasco. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 22h30min, e aos sábados, das 7h30min às 12h10min, até o final de abril, no pátio do Campus Centro (avenida Osvaldo Aranha, 277).

Workshop de criação com Renata Rubim

Nome de destaque no universo do design nacional, Renata Rubim ministrará um Workshop de Criação na Galeria 506 (avenida Nova York, 506). A oficina acontecerá nesta quarta-feira, das 14h30min às 17h30min, e trabalhará a metodologia criativa tendo a colagem como ferramenta. Autora do livro Desenhando a Superfície, o primeiro lançado no Brasil sobre o tema, em 2005, Renata diz que a proposta do workshop é promover um encontro de exercícios baseados na metodologia criativa Perceba mais, que ela aplica desde quando estudou na Rhode Island School of Design, nos Estados Unidos. Para mais informações, contate @renata.rubim ou [email protected]

Terapia teatral de alegria e amor

Uma comédia dramática mais ou menos romântica, que traz todas as cores numa mesma sessão, numa mesma história. Terapia Colorida #TudoJunto&Misturado terá três sessões, de terça a quinta-feira, sempre às 20h, no Teatro CIEE (rua Dom Pedro II, 861). Ingressos a partir de R$ 30,00, no site do Porto Verão Alegre. O texto de Juliana Barros, que também assina a direção, dá sequência, aprofunda e amplifica o tema do espetáculo Terapia de casal, uma comédia em crise. Esta nova sessão de terapia vem com um novo e colorido desafio: trazer à cena a história de dois casais, trazendo a pauta LGBTQIA no formato de uma comédia leve, divertida e emocionante.