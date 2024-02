Thiago Lacerda apresenta Monólogos de Shakespeare no São Pedro

Após uma trajetória de sucesso no teatro, interpretando grandes personagens de Shakespeare, Thiago Lacerda, sob direção de Ron Daniels, traz momentos da intimidade de Hamlet, Ângelo e Macbeth com a peça Quem está aí? Monólogos de Shakespeare. A sessão única acontece no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), na terça-feira (6), às 20h. Os ingressos estão esgotados.

Parece tão natural, tão certo, que nem percebemos mais como Shakespeare está sendo ousado: nos momentos mais empolgantes de suas peças, ele interrompe a ação e faz com que os seus protagonistas olhem diretamente para a plateia – não para o vazio, mas diretamente para os espectadores – para compartilhar os seus segredos mais íntimos e mais terríveis.

Hamlet, com a faca na garganta do asqueroso rei e no momento tão esperado de sua vingança, para, a faca ainda no ar, e confessa todas as suas dúvidas e incertezas; Ângelo, o juiz puritano em Medida por medida, revela a sua corrupção e sua podridão moral, pouco antes de assediar a jovem freira; com a batalha final prestes a começar, Macbeth, o rei assassino, acuado pelos seus inimigos e pronto para enfrentar a morte, sozinho no palco, revela todo o horror que sente consigo mesmo.