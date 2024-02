Terapia Colorida #TudoJunto&Misturado faz três sessões no Porto Verão Alegre

Terapia Colorida #TudoJunto&Misturado apresenta três sessões, de terça (6) a quinta-feira (8), no Teatro Ciee (rua Dom Pedro II, 861). Ingressos à venda, a partir de R$ 30,00, no site do Porto Verão Alegre Uma comédia dramática mais ou menos romântica, que traz todas as cores numa mesma sessão, numa mesma história.apresenta três sessões, de terça (6) a quinta-feira (8), no(rua Dom Pedro II, 861). Ingressos à venda, a partir de R$ 30,00, no site do

O texto de Juliana Barros, que também assina a direção, dá sequência, aprofunda e amplifica o tema do espetáculo Terapia de casal, uma comédia em crise. Esta nova sessão de terapia vem com um novo e colorido desafio: trazer à cena a história de dois casais, trazendo a pauta LGBTQIA no formato de uma comédia leve, divertida e emocionante que pretende chegar a todos os perfis de público. Terapia Colorida chega aos palcos, acima de tudo, para celebrar a alegria e o amor.