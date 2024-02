Síganus lança single e clipe com participação de Cristal nesta sexta

Bom Dia Brasil é o novo videoclipe e single do grupo Síganus, com lançamento nesta sexta-feira (2), nas plataformas de streaming. Com vozes de Felipe Deds, DaNova e Cristal, a música produzida por Jay-Gueto & Gau Beats nos estúdios da gravadora Gueto Anonimato Records mistura o subgênero de rap, uk drill, com sonoridades da bossa nova e do samba.

A obra aborda a realidade das periferias para além da violência e morte, falando sobre sentimentos, lembranças, despedidas e sonhos para um futuro melhor, apresentando ao público uma nova proposta musical que quebra a expectativa de ouvintes acostumados com o drill agressivo e sombrio, geralmente produzido no ritmo. As vozes e letras da faixa trazem a sensibilidade e o tom de leveza que o beat pede.

O clipe de Bom Dia Brasil foi gravado no estúdio da faculdade UniRitter - Campus Zona Sul de Porto Alegre-RS e têm direção e edição assinadas pela Granja Films. O roteiro de Felipe Deds busca ampliar os sentimentos expressos pela música, dando vida aos personagens da história. As telas que aparecem durante o videoclipe foram pintadas pela artista Vitt Coutinho.