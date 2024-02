Reconhecida no universo do design nacional pela excelência de seu trabalho, a designer Renata Rubim ministrará Workshop de Criação na Galeria 506 (avenida Nova York, 506). A oficina acontecerá na próxima quarta-feira (7), das 14h30min às 17h30min, e trabalhará a metodologia criativa tendo a colagem como ferramenta.

Autora do livro Desenhando a Superfície, o primeiro lançado no Brasil sobre o tema, em 2005, Renata diz que a proposta do workshop é promover um encontro de exercícios baseados na metodologia criativa Perceba mais, que ela aplica desde quando estudou na Rhode Island School of Design, nos Estados Unidos.