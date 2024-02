Oficinas de Verão do Ateliê dos Arteiros unem pintura, desenho e criatividade

Ateliê dos Arteiros do 25 preparou duas oficinas de expressão artística para as crianças aproveitarem durante as férias de verão. As atividades acontecem no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) e são ministradas pela artista visual e poeta Anelore Schumann.

São duas turmas, ambas com aulas na segunda (5) e quarta-feira (7): uma de Desenho, Pintura e Criatividade, com encontros das 14h às 16h, voltada ao público a partir dos 6 anos, utilizando diferentes técnicas e materiais como grafite, lápis de cor, giz pastel, nanquim, guache, aquarela e tinta acrílica; e outra de Pintura para Pequenos Artistas, para crianças a partir dos 4 anos, com encontros das 16h30min às 18h para estimular a criação de seres imaginários a partir da escuta de poemas.