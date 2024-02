Peça inédita, Sexualmente invisível estreia neste sábado

Teatro Renascença (rua Erico Verissimo, 307), às 20h30min, a peça inédita Sexualmente invisível, com Nora Prado e Claudio Benevenga, e direção de Carlos Ramiro Fensterseifer. A peça integra a programação do Porto Verão Alegre e estará em cartaz também no domingo (4), no mesmo horário. Ingressos à venda no site Estreia no próximo sábado (3), no(rua Erico Verissimo, 307), às 20h30min, a peça inédita, com Nora Prado e Claudio Benevenga, e direção de Carlos Ramiro Fensterseifer. A peça integra a programação do Porto Verão Alegre e estará em cartaz também no domingo (4), no mesmo horário. Ingressos à venda nodo Porto Verão Alegre, a partir de R$ 30,00.

A comédia discute as relações afetivas, sexuais e profissionais da geração do início dos anos 1960, que se vê dividida entre os sonhos de juventude, conquistados a duras penas (como a independência profissional, o amor livre e a formação familiar), e as novas demandas a partir do mundo conectado em rede, das mudanças de comportamento e dos novos paradigmas sociais.

Em cena, vemos a reviravolta na vida do casal, Raquel e Theobaldo, depois que ela resolve se separar, modificando as expectativas de um típico casal classe média brasileiro, que chega à meia-idade com maior expectativa de vida e potencial de desejos ainda não realizados.