Edição à fantasia do Rock N Bira acontece neste sábado no Opinião

Neste sábado (3), rola a edição à fantasia da festa Rock N Bira, com apresentação da banda Thomas Butterfly e mais quatro shows, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), a partir das 23h. A maior festa de rock do Sul do país, chega no mês de fevereiro com a proposta de um carnarock, no qual o enredo é 'bater cabeça' do início ao fim, reverenciando as maiores estrelas do rock. Ingressos à venda a partir de R$ 99,00, na plataforma Sympla.