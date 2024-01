Nós Cia. de Teatro apresenta duas peças em fevereiro no Porto Verão Alegre

Nós Cia. de Teatro apresenta duas peças em fevereiro no 25º Festival Porto Verão Alegre. A iniciativa reúne artistas que pesquisam teatro e realizam obras com o objetivo de aprofundar o estudo sobre a linguagem cênica e gerar novas experiências para o grupo e para o público, com direção do também ator Everson Silva. Ingressos para as duas peças podem ser adquiridos no site do festival apresenta duas peças em fevereiro no 25º Festival Porto Verão Alegre. A iniciativa reúne artistas que pesquisam teatro e realizam obras com o objetivo de aprofundar o estudo sobre a linguagem cênica e gerar novas experiências para o grupo e para o público, com direção do também ator Everson Silva. Ingressos para as duas peças podem ser adquiridos no, a partir de R$ 30,00.

O espetáculo NÓS - Performance teatral representa, por meio da encenação coletiva, uma metáfora de vivermos entre nós, de estarmos entre os outros. Através do corpo, da dança, do teatro, da poesia e da música, que se transformam em acontecimentos e situações comuns da vida em sociedade. A montagem terá sessões às 20h30min de quinta (1°) e sexta-feira (2), no Teatro Renascença (avenida Érico Veríssimo, 307).

Uma companhia teatral prestes a estrear um espetáculo. Um diretor nada paciente. Atores e equipe técnica interrompendo a continuidade do trabalho. Uma comédia que coloca o espectador nos bastidores do teatro. Essa é a sinopse da peça Nós - Em Off, com apresentações no sábado (3) e domingo (4), às 20h30, no Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736).