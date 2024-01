Arnaldo Antunes revisita 40 anos de estrada em show no Farol Santander

O artista Arnaldo Antunes apresenta em Porto Alegre show com sucessos de sua vasta carreira, que soma mais de 40 anos. O encontro com o público gaúcho acontece nesta quinta-feira (1°), às 20h no Farol Santander (rua 7 de Setembro, 1028). Os ingressos estão esgotados.

Ele integrou o grupo Titãs, com o qual gravou sete discos, e lançou sua carreira solo em 1992, colecionando outros 18 álbuns. Posteriormente integrou o grupo Tribalistas ao lado de Marisa Monte e Carlinhos Brown, além de lançar o álbum Lágrimas no Mar, ao lado do pianista pernambucano Vitor Araújo, entre outros trabalhos.

Celebrando esse legado, Arnaldo Antunes preparou um show especial com banda, que traz, no repertório, clássicos de sua carreira como A casa é sua, Socorro, Passa em Casa (Tribalistas), O Pulso (Titãs) e Comida (Titãs).