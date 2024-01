Lançamento da mostra Divina Rima, de Zoravia Bettiol acontece nesta quarta

O lançamento da mostra Divina Rima, uma das mais recentes série da artista visual Zoravia Bettiol acontece nesta quarta-feira (31), na Galeria Habitart (rua Cel. Armando Assis, 286), das 19h às 22h. A exposição conta com 38 gravuras digitais da série e duas obras têxteis em uma interpretação contemporânea de Bojagi.

Originalmente, estas gravuras eram as ilustrações do livro Divina Rima: Um Diálogo com a Divina Comédia de Dante Alighieri, do médico e escritor Gilberto Schwartsmann. O livro foi escrito em tercetos, mesma técnica criada por Dante e utilizada em sua obra. Divina Rima é um agradável convite ao leitor, para que leia também A Divina Comédia em seu original, que é sem dúvida um dos maiores clássicos da literatura ocidental.

O fascínio que a obra do bardo italiano tem ocasionado ao longo de 700 anos de sua morte, celebrados em 2021, inclui um número extenso de reproduções de artistas visuais das mais diferentes nacionalidades, ressaltando-se as obras que vão de Gustave Doré a Sandro Boticcelli, passando por Luca Signorelli, William Blake, Eugène Delacroix, Franz von Bayros e Gary Panter.