Aos 20 anos, grupo Neelic retorna aos palcos no Porto Verão Alegre 2024

O grupo gaúcho Neelic, consagrado por seus espetáculos, projetos e pelos cursos oferecidos na Capital, vem ao Porto Verão Alegre com duas peças: As Alegres Latinas de POA e Hallucination - Vida e Obra de Virgínia Woolf. Espetáculos que marcam a trajetória do grupo, que completou 20 anos.

As Alegres Latinas de POA acontece na Sala Álvaro Moreyra (avenida Érico Veríssimo, 307), no sábado (3) e no domingo (4), às 20h. Duas mulheres à beira de um ataque de nervos por causa de um sedutor canastrão, um marido sangue-quente ciumento que facilmente se altera, um marido tão calmo que deixa todos à sua volta desesperados, um casal que queria ser Romeu e Julieta e muitas outras personagens totalmente desajustadas. Ingressos a partir de R$ 30,00 no site