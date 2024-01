Food Hall Dado Bier confirma edições extras do Sambinha de Verão com Carlinhos Presidente

Devido ao enorme sucesso de público, o Food Hall Dado Bier (avenida Túlio de Rose, 80) decidiu estender para as sextas-feiras de fevereiro as edições semanais do projeto Sambinha de Verão com Carlinhos Presidente. Uma animação contagiante tomou conta das noites de verão, com o público lotando as dependências do complexo para acompanhar a performance do artista gaúcho. Shows acontecem nas sextas, das 19h30min às 22h30min, com entrada gratuita.