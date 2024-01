Hospital Moinhos de Vento apresenta exposição no Museu Júlio de Castilhos

O Hospital Moinhos de Vento, por meio do Espaço Memória Amarílio Vieira de Macedo, realiza a exposição Schwestern: mulheres protagonistas da história da saúde no Rio Grande do Sul no Museu Júlio de Castilhos (rua Duque de Caxias, 1.205). A atração será gratuita e aberta ao público a partir da quarta-feira (31) e ficará em exibição até o final de 2024.