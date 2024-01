Espetáculo teatral Velha D+ tem sessões nesta terça e quarta-feira

Com texto de Fera Carvalho Leite e Bob Bahlis, o espetáculo teatral Velha D+ é apresentado no CHC Santa Casa (avenida Independência, 75), nesta terça (30) e quarta-feira (31), às 20h. A peça trata de questões relacionadas ao preconceito de idade, a vida profissional versus maternidade e tantas outras pressões que as mulheres sofrem ao amadurecer numa sociedade machista e etarista. Ingressos no site do Porto Verão Alegre, a partir de R$ 30,00.