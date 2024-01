Curso de férias Filme-Ensaio: A experiência do cinema acontece na Cinemateca Capitólio

Filme-Ensaio: A experiência do cinema, ministrado por Rafael Valles, vai promover em dois encontros, no sábado (3) e domingo (4), das 14h30min às 17h30min, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085), uma apresentação e análise deste gênero/formato de cinematografia. A inscrição pode ser feita no site Pensar o que é Filme-Ensaio é um convite para compreender a própria construção da linguagem cinematográfica. O Curso de Férias, ministrado por Rafael Valles, vai promover em dois encontros, no sábado (3) e domingo (4), das 14h30min às 17h30min, na(rua Demétrio Ribeiro, 1.085), uma apresentação e análise deste gênero/formato de cinematografia. A inscrição pode ser feita no, por R$ 45,00.

A partir de realizadores como Chris Marker, Agnès Varda, Harun Farocki, Jean-Luc Godard, existe na essência do formato o desejo de potencializar o cinema como um meio reflexivo, um caminho de conexões intertextuais e de experimentações narrativas. As aulas serão ilustradas com a projeção de fragmentos de filmes referenciais para o entendimento do que é um Filme-Ensaio.