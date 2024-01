Noite dos Museus anuncia data para 2024 e abre três editais para seleção de artistas

Um dos eventos mais queridos e esperados do calendário cultural do Rio Grande do Sul, a Noite dos Museus já tem data confirmada para 2024. Em sua oitava edição, o projeto acontecerá no dia 18 de maio, abrindo cerca de 20 instituições para visitação gratuita e em horário inusitado, das 18h até a meia-noite, e abrigando diversas manifestações culturais, que vão da música ao teatro, passando por diferentes performances artísticas realizadas dentro e fora desses espaços.

Os artistas participantes desta edição serão selecionados através de três editais públicos. Para as apresentações no dia do evento, há duas convocatórias: uma de artes cênicas, que contempla expressões como teatro, dança, circo, saraus, slams e contação de histórias; e uma de música, em que é necessário o envio de repertório 100% autoral, dos gêneros instrumental, erudito e popular.

O terceiro edital é de artes visuais e selecionará 30 obras fotográficas que serão expostas em uma fotogaleria de grandes dimensões, que será inaugurada na noite do evento, em um dos espaços participantes. Para compor a mostra, é necessário enviar trabalhos dentro da temática "Porto Alegre Natural - As cores vivas da capital".

inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, pelo site noitedosmuseus.com.br As, dia 29 de janeiro, pelo site. Os inscritos devem ser pessoas jurídicas legalmente constituídas ou microempreendedores individuais (MEI) que contemplem atividades de artes cênicas, dança, espetáculos artísticos e produção musical ou teatral em seus estatutos ou contratos sociais.

Os selecionados receberão apoio financeiro de R$ 700,00 a R$ 2.700,00. Caberá ao conselho artístico do Noite dos Museus a escolha das apresentações, utilizando critérios como qualidade artística, trabalho autoral e potencial de impacto na formação de público. Para os editais de música e artes cênicas, as inscrições podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro, já o edital de artes visuais receberá projetos até 15 de março.

Na edição de 2024 do Noite dos Museus já estão confirmados os 16 espaços culturais que fizeram parte do circuito de visitação da edição passada (Centro Cultural da UFRGS, Centro Histórico-Cultural Santa Casa, Cinemateca Capitólio, Espaço Força e Luz, Fundação Ecarta, Galeria de Arte do DMAE, Goethe-Institut, Museu da Brigada Militar, Museu da UFRGS, Museu de Arte do Paço de Porto Alegre, Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, Museu Militar do Comando Militar do Sul, Palácio Piratini, Pinacoteca Ruben Berta, Planetário da UFRGS e Theatro São Pedro), além de novidades, que serão anunciadas em breve.

Sobre o Noite dos Museus

Desde que estreou em Porto Alegre, em 2016, o Noite dos Museus já reuniu cerca de 578 mil pessoas nas ruas e nos espaços culturais da capital gaúcha, com público crescente a cada edição - somente em 2023, foram mais de 185 mil participantes. A iniciativa surgiu a partir de uma pesquisa do IBGE que indicava que 96% da população brasileira não frequentava museus ou jamais tinha apreciado uma exposição de arte. "Posteriormente, começamos a pesquisar localmente porque as pessoas não costumavam visitar museus em Porto Alegre, mesmo eles sendo totalmente gratuitos. Oferecer uma perspectiva que ajude a tirar a imagem dos museus como algo chato, estático, para poucos, foi um dos motivos que nos levou a realizar o projeto em 2016", conta Rodrigo Nascimento, idealizador do projeto.

lançou o portal noitedosmuseus.com.br . Desde então, o Noite dos Museus passou a realizar edições anuais na capital gaúcha. Mesmo em 2020, com a chegada da pandemia, a iniciativa foi realizada virtualmente, com oito horas de transmissão ao vivo direto dos museus, dando continuidade à conexão entre o público e os espaços culturais da cidade. No mesmo ano, o projeto também

"Depois da primeira edição, percebemos que a ocupação cultural foi muito além da ocupação dos museus, atingindo as ruas e a cidade como um todo. Vimos que o evento proporcionou uma forma de conhecer a capital e nosso patrimônio e de mostrar que os espaços são plurais, democráticos, para todos. Desde então, o evento vem trabalhando para ressignificar nossa relação com a arte, com a cultura, com a cidade, com os museus e com o nosso patrimônio. É uma noite como deveriam ser todas", completa Rodrigo.

Os editais de Música, Artes Visuais e Artes Cênicas são uma realização do Instituto Noite dos Museus e do Ministério da Cultura, com planejamento e produção da Rompecabezas e financiamento via Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal.

SERVIÇO

8ª edição do Noite dos Museus

Dia 18 de maio de 2024, das 18h até a meia-noite

Nas ruas e em diversos espaços culturais da capital gaúcha

Editais públicos