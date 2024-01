Estrela Dinn — a pessoa nasce pra bilhar estreia nesta terça

Estrela Dinn — a pessoa nasce pra bilhar é uma das estreias no Porto Verão Alegre. Protagonizada por Ander, a peça leva ao palco a personagem criada pela atriz para os espetáculos Cabaré da Mulher Braba e Cabaré do Amor Rasgado. Com direção de Patrícia Fagundes, a montagem terá sessões de de terça (30) a quinta-feira (31), às 20h, na Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900). Ingressos à venda, a partir de R$ 30,00, no site A mais nova produção da Cia. Rústica,é uma das estreias no Porto Verão Alegre. Protagonizada por Ander, a peça leva ao palco a personagem criada pela atriz para os espetáculos Cabaré da Mulher Braba e Cabaré do Amor Rasgado. Com direção de Patrícia Fagundes, a montagem terá sessões de de terça (30) a quinta-feira (31), às 20h, na(avenida Alberto Bins, 900). Ingressos à venda, a partir de R$ 30,00, nodo festival.

Estrela Dinn ocupa a cena com muito glamour, poesia e humor. Nasceu nos cabarés e ganhou um espetáculo com seu nome. A trajetória da personagem é marcada por pedaços de vida da atriz e histórias de travestis brasileiras em uma ambientação que evoca uma pequena boate, onde Estrela brilha.

No cruzamento de histórias da protagonista e do cosmos, a peça propõe perspectivas contra-hegemônicas sobre o que entendemos como conhecimento, gênero e nossas próprias relações com o mundo. É uma celebração da diversidade, das possibilidades políticas e poéticas da cena, da imaginação, do jogo e do afeto como forças transformadoras.