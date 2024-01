Dudu Sperb e Cau Karam apresentam o show Nobreza no Café Fon Fon

Fechando o mês de janeiro no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), na próxima quarta-feira (31), às 21h, o cantor Dudu Sperb e o violonista Cau Karam apresentam o show Nobreza, em que interpretam grandes obras do cancioneiro brasileiro. Ingressos (R$ 40,00) no local.

Numa ambiência de proximidade com o público e na intimidade do formato voz & violão, esta será uma ocasião para se apreciar as músicas em seu modo mais essencial.

No repertório, há canções de Baden Powell e Vinicius de Moraes, Gilberto Gil, Cartola, Edu Lobo e Chico Buarque, Caetano Veloso, Jacob do Bandolim, Toninho Horta, Egberto Gismonti, Dori Caymmi e Ary barroso, entre outros.