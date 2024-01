Gratiluz com Dra Rosângela terá sessão extra no Theatro São Pedro

Após três sessões esgotadas no Porto Verão Alegre, o espetáculo Gratiluz com Dra Rosângela apresentado por Índio Behn, estará em cartaz novamente no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°) nesta quarta-feira (31), às 20h. Os ingressos também já esgotaram.

Dra Rosângela é uma personagem criada por Índio Behn com o intuito de fazer uma homenagem e uma sátira aos terapeutas, veganos e praticantes de Yoga. Com essa grande mistura nasceu o show de comédia, onde a personagem faz piadas com diversas situações do cotidiano dos terapeutas, bem como canta paródias com acompanhamento de um ukelele.

Em 2022, Gratiluz esteve em cartaz em alguns teatros e nos principais clubes de comédia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás para experimentar o texto do show. O lançamento oficial do show aconteceu em janeiro de 2023, junto à programação do festival Porto Verão Alegre, com 8 sessões esgotadas no Teatro CIEE.