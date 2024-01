Banda Hard Blues Trio faz show solidário no Gravador Pub neste sábado

Neste sábado (27), às 20h, a banda Hard Blues Trio se apresenta dentro de projeto solidário do Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22), para ajudar a Casa do Artista Riograndense e vítimas das tempestades. O ingresso é mediante doação de alimentos, agasalhos ou utilidades domésticas.

Durante esta semana, o Gravador Pub abriu suas portas para uma programação solidária, de quatro dias de palco aberto em prol da restauração da Casa do Artista, instituição que abriga artistas idosos, e demais vítimas dos temporais que atingiram a cidade. A banda é a atração do fechamento da campanha.

Hard Blues Trio é conhecido por combinar a essência clássica do Blues com uma abordagem contemporânea. O grupo gaúcho formado por Dani Ela (baixo/voz), Juliano Rosa (guitarra/voz) e Alexandre Becker (bateria/voz) é um dos difusores do blues rock no sul do país e vem se destacando no cenário nacional com canções que remetem aos anos 1970.