Morre Melanie Safka, símbolo da geração de Woodstock, aos 76 anos

A cantora norte-americana Melanie Safka morreu na última terça-feira (23), aos 76 anos. A artista, símbolo da geração Woodstock, teve a morte confirmada pela empresa Glass Onyon, agência que a representava. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecida no meio apenas pelo primeiro nome, Melanie decolou na carreira após se apresentar no festival Woodstock, em 1969. Depois da passagem pelo evento, ela emplacaria sucessos como "Lay Down (Candles in the Rain)" e "Brand New Key" durante a década de 1970.

Ela ainda emplacaria um cover de "Ruby Tuesday", do Rolling Stones, nas mais ouvidas dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Melanie ainda seria uma das primeiras artistas a fundar o próprio selo, quando deixou a Buddah em 1971. Os trabalhos dessa porção da carreira estão sendo recuperados agora pela Cleopatra, que assinou com a artista há poucos meses.

Ela também planejava um reinício na carreira a partir desses relançamentos. Antes de morrer, a cantora gravou covers de "Ouija Board Ouija Board", do cantor Morrissey, e "Hurt", do Nine Inch Nails, que seriam carro-chefe de um novo disco, batizado de "Second Hand Smoke".

Nascida em Astoria, em Nova York, em 1947, Melanie foi casada com o produtor Peter Schekeryk, que morreu em 2010 e trabalhou com ela durante boa parte de sua carreira. Ela deixa três filhos, que nas redes sociais afirmam que ela morreu de maneira pacífica.