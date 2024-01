Marcito Castro faz tour pelo litoral norte gaúcho com seu stand up

O comediante Marcito Castro fará uma pequena tour no Litoral Norte do Estado com seu espetáculo Tu acha que eu não te dole?. Nesta sexta-feira (26), o show acontece em Capão da Canoa, no sábado (27) em Tramandaí e no domingo (28) em Torres.

Tu Acha Que Eu Não Te Dole? é um show de humor que fala desde a sua infância no Sarandi, passando pela educação que teve da sua mãe, dos tempos de colégio público, dos relacionamentos, até à chegada na vida adulta como professor de História e, agora, de comediante Stand Up.