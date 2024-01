Single Canção da Primavera, por Andiara Mumbach e Marcel Estivalet chega as plataformas

Chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (26) o single Canção da Primavera, interpretado por Andiara Mumbach e Marcel Estivalet. Na gravação, a cantora lírica e o violonista clássico apresentam uma versão inédita, com apenas voz e violão, para a composição do músico gaúcho Dimitri Cervo sobre versos de Mario Quintana.

A música faz parte de Poesia Brasileira, primeiro disco do duo, que será lançado ainda no primeiro semestre deste ano, com 13 faixas que conectam compositores, poetas e paisagens brasileiras, em canções populares, eruditas e do folclore do nosso País.

A faixa que precede o lançamento do álbum tem uma ligação direta com a formação musical de Andiara e Marcel. Além de ser uma obra expressiva, de inspiração melódica, lírica e terna, que combina os principais elementos do trabalho do duo, Canção da Primavera leva a assinatura de Dimitri, músico de Santa Maria nomeado ao Grammy Latino 2022 e que é amigo próximo da dupla.