Coro Sinfônico da OSPA abre inscrições para novos cantores

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, está em busca de novos cantores para integrar o Coro Sinfônico da Ospa, um dos principais grupos corais do Estado. As inscrições estão abertas até às 18h do dia 14 de fevereiro, e são destinadas a cantores de todos os naipes. Os interessados devem preencher um formulário online disponível no site, e anexar um vídeo cantando o trecho das páginas 2 a 5 do Kyrie, primeiro movimento da Missa de Glória de Giacomo Puccini.