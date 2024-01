Pretinho Básico participa do Porto Verão Alegre com o espetáculo Deixa eu te falar

A equipe do Pretinho Básico marca presença na programação do Porto Verão Alegre com o espetáculo Deixa eu te Falar. Comandados por Alexandre o time se apresenta na sexta-feira (26), a partir das 20h30min, no Teatro da Unisinos (avenida Nilo Peçanha, 1.600). Ingressos, de R$ 30,00 a R$ 60,00, no site portoveraoalegre.com.br.Os comunicadores fazem uma mistura de programa de auditório com rádio, com quadros criados especificamente para o espetáculo. O show é uma adaptação do programa ao vivo e conta com e-mails proibidões que não podem ir ao ar. Além disso, cada apresentação é única, pois é baseado na cidade onde acontece, com e-mails da audiência local e temáticas específicas de cada lugar.